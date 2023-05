Erkki Koort ⟩ Põhjused, miks Venemaa ülekaal õhus on näiline

Pikisilmi oodatava kevadise rünnaku hoogu mõjutab Ukraina lennukite vähesus ja Venemaa lennukite suur hulk. Paljud lääne analüütikud on toonud suure riskikohana esile, nagu võiks Venemaa Ukrainale antud raskerelvastuse hävitada. On selge, et Ukraina arvestab oma planeerimises nende asjaolude ning riskidega, kuid millal see neid enne takistanud on.