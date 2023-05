Edward Lucas ⟩ Võidukultus paneb Putini ajasurve alla

Võltspaatos peab tähistama 78 aasta tagust epohhiloovat võitu Natsi-Saksamaa üle. Hilisemaid triumfe on juba raskem leida; Ukraina sõjas, mis on Venemaa kõige tõsisem sõjaline ettevõtmine pärast 1991. aastat, puuduvad need täielikult. Ainus helge hetk on viimasel ajal olnud Venemaa mõju kasv Aafrikas, mille eestvedajaks on palgaarmee teenust osutav Wagner grupp. Kuid see palgasõdurite kirev seltskond ei karju tõenäoliselt täiest kõrist «Hurraa!» ega pane Kremli roosakaspunaseid seinu vastu kajama.