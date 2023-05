Ats Mattias Tamm ⟩ Põhikooli lõpueksamid tuleks kaotada

Gümnaasiumi sisseastumiskatsete periood on möödas ning nüüd valmistuvad põhikoolilõpetajad viimase pingutusena põhikooli lõpueksamiteks. Mingil põhjusel on riik leidnud, et mõistlik on süsteem, kus paari kuu vahelise aja jooksul võimaldatakse koolidel kontrollida õpilaste taset ning koolil koguda veel eraldi riiklike lõpueksamitega üldist statistikat.