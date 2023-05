LIISA PAKOSTA ⟩ Hr Vooglaid, osade ligimeste halvustamine pole mingi «liivakastimäng»

Meil ei ole EKREga eriarvamust selles, et loomulikud perekonnad on olemas. Meil on eriarvamus selles, et kas loomulik perekond tohib olla vaid EKRE defineerimise järgi või võib see ikkagi olla ilusa ja Eesti õigusruumis lubatud armastuse järgi. EKRE liikmetel poleks vaja olnud oma fraktsiooni kloonida oma tõe kuulutamiseks. Kui isegi arutelu ei taheta, poleks üldse vaja olnud teha loomuliku perekonna toetusrühma.