JAAK MADISON ⟩ Pakosta «armastuse» argument on naiivne – kas lubame ka vendadel-õdedel abielluda?

Nüüd siis on riigikogulane kurtnud, et osa poliitjõududest ei soovi pidada debatti. Liisa Pakosta «vana kalana» täiesti teadlikult hämab debati teemal, kuna sisulist debatti on võimalik pidada riigikogus nii komisjonitöös, täiskoguistungitel kõnesid pidades ja küsimusi küsides kui ka meedia vahendusel, nagu just praegu siin. Kuid toetusrühma mõte ongi just koondada sarnaste seisukohtadega riigikogulasi, kes seisavad mingi konkreetse küsimusega ühel pool lahinguvälja.