Juhtkiri ⟩ Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia riigivisiit demonstreerib Eesti-Rootsi suurepäraseid suhteid

Carl XVI Gustaf on Rootsi troonil olnud 50 aastat, tehes temast kõige kauem troonil olnud Rootsi monarhi. Ja ehkki Rootsiski on olnud arutelusid vabariikliku korra kehtestamise üle, võib väita, et kuningas on rootslastele midagi sellist, nagu brittidele oli eelmisel aastal lahkunud kuninganna Elizabeth II või taanlastele kuninganna Margrethe II. Seda toredam on kuningapaari vastu võtta Eestis.