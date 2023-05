Riho Paramonov ⟩ Mis tingimustel ja aja jooksul ületab uus auto vana?

Kui eesmärk on loodushoiulist laadi, peaks tegelikult uute autode tootmist ja müümist globaalselt ülepea vähendama ja suunama inimesi kasutama ühistransporti, jalgratast ja talvel Soome kelku. Seda muidugi teha ei saa, sest uute autode müük on kui kogum hapnikku transportivaid punaliblesid majanduse vereringes ja tuleb ka arvestada regionaalse eripäraga: kehv kliima, hajaasustus, vähene ühistransport väljaspool suurlinnu, aga ka autosse suhtumise ja selle kasutamise ajaloolised ja kultuurilised mudelid. Viimaseidki ei tasu alahinnata, sest paljude jaoks määravad just need reaktsiooni automaksu ja muudesse autode kasutamise regulatsioonidesse.

Kui automaksu puhul tuuakse otsustavalt sisse CO2 vähendamise vajadus, siis tahaks kuulda ka uuringuist, mis näitavad, mis aja jooksul ja tingimustel ületab uus auto vana. On vaja uuringuid ja analüüse, mis on võimalikult komplekssed ja sõltumatute uurimisüksuste, mitte autotootjate endi läbi viidud. Mitte et peaks kahtlema uute autode eelises vanade ees, aga selleks, et üldse saada keskkonnamõju puudutava probleemi ulatusest aru, on ikkagi vaja korralikku lähteandmestikku.