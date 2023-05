Mihkel Mutt ⟩ Kui sookonveier on käima lükatud, siis teda naljalt ei peata

Alustan kaugemalt. Astrofüüsik Riho Nõmmik pidas hiljuti (24.03) Akadeemia auhinnaseminaril kuulamisväärt ettekande kosmoseodüsseiade mõttetusest. Näiteks kogu Elon Muski Marsi-projekt on praktiliselt teostamatu. Ettekandja tõstatas ka retoorilise küsimuse, miks selle kõigega siiski tegeldakse, ja vastas ise: inimkonda on tabanud kosmosega seotud massipsühoos. Seda kindlasti, aga põhjusi on veel. Mõelgem, kes kõik ja mis on selle projektiga seotud? Kui palju erineva astme ja elukutsega tegelasi niihästi teooria- kui praktikasfääris, kui palju raha on mängus jne. Inimesed saavad tööd ja leiba, mida tahavad edaspidigi, nii et asi lihtsalt peab jätkuma.