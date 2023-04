Kaire Vahejõe ⟩ Kohalike maksude tõstmine suurendab ääremaastumist

Paistab, et uue valitsuse regionaalpoliitika on kabinetis sündinud, tuginemata analüüsile ja suhtlusele KOVidega, et mõista, kas kavas olevaid meetmeid on üldse mõistlik ja võimalik rakendada. Kuigi omavalitsused on aastaid rääkinud põletavast vajadusest rahakoti remondiks ja tulubaasi valemi ümber tegemiseks, on valitsuse nägemus sellest remondist pehmelt öeldes jabur.