Marek Strandberg ⟩ Kuidas küpsetati valmis Nursipää kriisi ahelkäkk?

Täna on Pullapäält 230 kilomeetrit kagusuunal eskaleerumas omalaadne Nursipää kriis. Nursipaluski on inimestele antud vihjelaadseid korraldusi, et nad peaksid sealt lahkuma. Möödunud nädalaga on seal kokku pandud omalaadne vabatahtlik päästekompanii – võrokesed on saanud indu, et aeg on end põlisrahvana maailma päevaraamatusse kirja panna. Sellega nad tegelevad ja ka kõige muuga, mille peale on ka kuhjaga etteheitteid: nüüd-sõja-ajal-siis-paati-kõigutama või neil-ju-Kremli-jutupunktid-ees jne.