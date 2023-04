JUHTKIRI ⟩ Õhukese riigi viljad on hakanud küpseks saama

Eraõpetaja tunnitasu pole sugugi väike, ulatudes kuni 40 euroni. Kaugeltki kõik lapsevanemad ei saa sellist väljaminekut endale mugavalt lubada. Seda enam, et harilikult ei piisa ühest või kahest järeleaitamistunnist, et üksnes kontrolltöö hinne ära parandada. Sageli tuleb tegeleda süsteemse mahajäämusega, mille ületamiseks kulub nädalaid tööd ja õppimist.

Teisest küljest jälle võimaldab suhteliselt kõrge eratunni tasu heale õpetajale koolitööga võrdse koormuse juures oluliselt kõrgemat sissetulekut, kui on võimalik saada koolis töötades. Ja kõigele lisaks on eratunnid individuaalsed, nii et õpetajal pole vaja kulutada energiat rahutute ja tähelepanematute ohjeldamisele. Või siis on vaja tähelepanu hoida vaid sellel ühel, kes on parasjagu tunnis.

Pole siis ime, et on õpetajaid, kes koolitööst loobuvad ja pühenduvad täiskohaga eraõpetaja tööle. Samal ajal on koolides puudu paljude ainete õpetajatest, iseäranis matemaatika ja reaalteaduste vallas. Õpetajate puudus üldhariduskoolis on üks põhjustest, miks eraõpetajate turg on õitsele puhkenud – näiteks lahkub õpetaja koolist üsna õppeaasta alguses ja uut ei leitagi. Ülejäänud aasta toimub õpe kuidas juhtub ja millal juhtub. Selge, et õpilaste edasijõudmine kannatab ja nii tuleb minna eraõpetaja juurde.