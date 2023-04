Aleksei Turovski, Marcus Turovski ⟩ Milliseid uusi trikke Juhan ehk vana koer veel õppida võiks?

Sellel märgil on kindel tähendus: jäta järele, ära tee. Loomake lõpetab selle peale kohe raputamisele eelnenud tegevuse, kuid jätkab mõne aja pärast samas vaimus, mille peale kordab ema õpetlikku liigutust. Hoopis teine keelamise märk on kutsika silmade ja koonu keskosa ema lõugade vahele võtmine, mida saadab hästi vaikne, aga väga resoluutne lõrin. Sellise märgi tähendus on palju konkreetsem ja karmim: jää paigale, lõõgastu ja ära enam mitte kunagi sellises olukorras niimoodi tee! Seda keelamise vormi ei ole reeglina vaja rohkem kui üks kord kasutada, tingimusel, et keelata saanud loomake saab aru, mida nimelt parasjagu keelatakse. See tähendab, et kirjeldatud keelamise märke tuleb kasutada vahetult siis, kui kutsikas on ebasoovitavat tegu parajasti üritamas või sooritamas.