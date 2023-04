Händkakk teeb oma pesa sageli murdunud puude püsti jäänud tüügastesse. Puudesse, kus on varem on olnud musträhni pesaõõnsus, jääb pärast tüve murdumist õõne kohalt pesalohk, millest kakule pesitsemiseks piisab. Aja jooksul kaovad aga raiestikelt sellisedki puud. Soomes on hakatud händkakkude korterimuresid päris edukalt lahendama suurte pesakastidega, Eestis on händkakule sobivaid pesakaste üles riputatud vähe.