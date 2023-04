Kerese esindaja Oliver Nääs ütles pärast kohtuotsuse välja kuulutamist, et Keres plaanib otsuse edasi kaevata, sest meedia olevat tema sõnu valesti tsiteerinud. Juhtum on eripärane. 15 000 eurot on suurem summa, kui varasemalt taoliste juhtumite puhul on hüvitiseks määratud.