NÄDALA VASTAJA ⟩ Marko Kaljuveer – armastatud spordikommentaatorist koolidirektoriks

Väga kevadiselt. Paadi lasin Koguvas vette, pisipoeg kasvab iga päevaga, võtab kaalus ja pikkuses juurde ning läheb suvele hea tujuga vastu. See teeb rõõmu.

Maksutõuse ei taha, elu niigi kallis. See tegelikult häirib tavainimest kõige rohkem. Kõik need kriisid mõjuvad inimestele raskelt ja Ukraina sõda on lihtsalt kohutav.