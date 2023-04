Kui keegi on kohalike ilmaolude tõttu pikalt ja palju kannatanud ning kui kellelgi on inimtõukelisest kliimamuutusest mõndagi võita, siis on need Eesti tudengid. Sest kevadine soojus ja linnulaul, hiirekõrvad ja kuiv mätas panevad iga noore südame hõiskama ja armuma.