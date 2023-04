JAAN VÄLJAOTS ⟩ Miks korporandid joovad?

Ainuüksi asjaolu, et läbi aegade on suurem osa tudengilauludest keerelnud naiste, napsi ja elu kaduvuse ümber, viitab, et kannu see seltskond ei sülita. Ka üliõpilashümni «Gaudeamus igitur» keskaegne versioon olla olnud väidetavalt ühemõtteliselt ropp joomalaul.