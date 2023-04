AK ⟩ Õigeusklik džihaad kui Pax Russica üks relvi

Need on kõik Vene maailma kontseptsioonist lähtuvalt Vene mõjutustegevuse peamised sihtauditooriumid. Kindlasti kõiki neid Kreml ei suuda kaasata (siin sõltub palju inimeste haridusest, hoiakutest ja kriitilisest mõtlemisest), aga osa neist võib langeda Kremli propaganda või muu mõjutustegevuse lõksu.

Selline Kremli n-ö moslemipoliitika pole uudne lähenemine, kuna Venemaa moslemid on alati olnud vene imperialismi seisukohast olulised. Nad on sageli sattunud vene imperialismi ohvriks, aga samas on osa neist osalenud koos venelaste jt Venemaa rahvaste ning usuliste gruppidega vene ekspansionismis – nt tsaariajal või Nõukogude ajal.