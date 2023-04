JUHTKIRI ⟩ Hiina ohustab Venemaad rohkem kui Ukrainat

Siiski on Xi Jinpingi jutuajamine Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ja selle diplomaatilised järelmid Ukrainale väärtuslikud. Kõige tähtsam on fakt, et Hiinal polnud võimalik Ukrainat kauem ignoreerida. Ukrainal on maailmapoliitikas oluline roll, mis eeldatavalt kasvab. Ja Peking ütles nüüd, et saab sellest aru.

Pekingi suurhuvid on mängus Venemaal ja talle pole meeltmööda Vladimir Putini täielik kaotus. Hiinale on kasulik nõrk ja talle järeleandlik Venemaa ning just seda Putin praegu pakub.

Tulevikku määrab see, kui edukaks osutub Ukraina ettevalmistamisel olev vastupealetung. USA ja lääneliitlased on teinud panuse Ukraina täielikule võidule, mõistes, et mingid läbirääkimised Moskvaga praegu tulemusi ei anna ning külmutatud konflikt midagi head ei too.

On aga üsna ilmne, et Ukraina edukas vastupealetung, mida toetab USA koos lääneliitlastega, pole Hiina huvides. Hiina loodab, et vastupealetung Kiievile soovitud edu ei too. Takerdumine nõrgendaks Ühendriikide autoriteeti, võimaldaks Hiinal senisest enam kiilu lüüa USA ja Euroopa vahele ning taaselustada soovitud positsiooni «rahuvahendajana». Samuti aitaks see Putinit Kremlis kauem võimul hoida.

Õnneks ei sõltu see, mis lähikuudel Ukrainas toimub, kuigi palju Pekingi soovidest. Pealegi on Pekingil tark Ukrainaga suhteid hoida sõltumata sellest, kui suurt edu Ukraina saavutab.

Ukrainal on maailma poliitikas oluline roll, mis eeldatavalt kasvab. Ja Peking ütles nüüd, et saab sellest aru.