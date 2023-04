Rahvusvaheline PISA test reedab, et haridussüsteemid üle maailma on viimaste kümnendite jooksul stagneerunud, kuid Eesti tulemused on jätkuvalt üks positiivne anomaalia, vähemalt praeguseni, kirjutab haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire.