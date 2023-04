JAAN MIKK ⟩ Tark rahvas saab endale lubada tervist, võrdsust ja rikkust

Tulemuste mõõtmine on tähtis, sest see annab meile võimaluse võrrelda end teistega ja vajadusel otsida teid uueks arenguks. Hariduses on õpilaste arengu ulatuslikuks mõõtmiseks PISA test (Programme for International Student Assessment): selle abil mõõdetakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes, kusjuures erilise tähelepanu all on õpilaste võimekus rakendada oma teadmisi ja oskusi elulistes situatsioonides.