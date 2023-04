Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman «Etüüd mustades värvides. Vene messiaanlus 2»

Vaatluse all on selle kujunemine 19. sajandil, eellugu hiliskeskaegses kultuuris („Moskva – kolmas Rooma“) ja messianismi mõningad ilmingud tänapäeva kultuuris. Jätkame messianistlike ideede käsitlemist vene kultuuri väljapaistvaimatel kujudel nagu Pjotr Tšaadajev, Fjodor Dostojevski, Fjodor Tjuttšev, Vladimir Solovjov jt.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.