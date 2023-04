Me raiume õppekavadesse sisse personaalsed õpirajad, kuigi tõendid ütlevad, et neist pole kasu; me pressime peale uuenduskuuri omaenda Eesti koolimudelile, millele tõenduspõhiselt muud koolisüsteemid alla jäävad; me loome narratiive oma koolist kui õpilaste repressiivasutustest, kui uuringud kinnitavad, et see nii pole; me võitleme riikliku välishindamise vastu, kui kõik tõendid kinnitavad, et see on üks koolisüsteemi edu aluseid; me kummardame ebajumalatena mesikeelseid eksperte, kes ise päevagi koolis pole töötanud.