Aimar Altosaar ⟩ Hitler on juba ammu kaputt

Teise maailmasõja kaotajatest on Saksamaa totalitaarne riigisüsteem ja ülivõimas sõjamasin saanud aastakümnete jooksul ebaproportsionaalselt suurt tähelepanu. Eesti keeleski on avaldatud tuhandeid raamatuid, brošüüre ja artikleid hitlerlaste tegudest, ajalooliste filmide kanalid on ummistunud Wehrmachti, SSi, Luftwaffe ja natsipartei lugudest.

Aastast aastasse on analüüsitud ja rohke pildimaterjaliga illustreeritud Saksamaa ajalugu 1933–1945, seda on aina uuesti ja uutest külgedest eksponeeritud. Sakslased ei ole oma korralikkust ja tehnilist võimekust minetanud ka kurja tehes ning on kõik oma teod hoolega dokumenteerinud ja pildimaterjalina üles võtnud. See võib olla ka üks põhjustest, miks toodetakse aina järjekordseid dokumentaalseriaale Kolmanda Reichi saladustest ning riiulitele on ilmunud telliskivipaksused ülevaated natsipartei tegelastest. Adolf Hitleri ja tema eluloo ja psüühika analüüsi kohta on aga toodetud terve raamatukogu ja filmoteegi täis materjali.