Margaritis Schinas ja Stella Kyriakides ⟩ ELis on vaja ajakohastada ravimiseadusi ja luua ühtne ravimiturg

Pandeemia põhjustatud enneolematud häired tõid tervishoiu avalikus poliitikas taas esiplaanile. Nüüd on selgem kui kunagi varem, et saame kaitsta inimeste tervist Euroopas kõige paremini siis, kui Euroopa Liit tegutseb üheskoos. Just see õppetund pani aluse Euroopa terviseliidule, mille nimel on töötatud alates 2020. aastast. Terviseliidu projekt lähtub võimalustest, mida kriis pakkus, et tegeleda pikaajaliste probleemide ja puudustega, mis mõjutavad tervishoiusüsteeme kogu liidus.