Andrei Kuzitškin ⟩ Rahvuslikus mõõtkavas maksuhüsteeria

Tahan kohe öelda: toetan koalitsioonilepet täiel määral, pean seda vajalikuks, õigeaegseks ja vältimatuks sammuks, et võimaliku majanduslanguse tagajärgi leevendada. Oma märtsikuises artiklis «Viis väljakutset Kaja Kallasele. Kas Eestit ootab ees liberaalne diktatuur?» kirjutasin täiesti veendunult, et eelarve täitmiseks on maksude tõstmine vältimatu; et Kaja Kallase valitsus peab langetama ebapopulaarseid majanduslikke otsuseid; et eelarvet aitab täita riigiettevõtete erastamine; et kaitsekulutused peavad olema vähemalt kolm protsenti SKTst; et Eesti riikliku julgeoleku kindlustamine eeldab Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse piiramist. Kõik need ettepanekud on koalitsioonilepingus sees, seega ei tulnud need mulle üllatusena. Muidugi ei osanud ma ennustada, et tulumaks võiks kahe protsendi võrra tõusta, aga on hea, et see ei kahekordistu ega muutu selliseks nagu näiteks Taanis.