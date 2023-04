JÜRI TOOMEPUU ⟩ Tucker Carlsoni vallandamise tõsised tagamaad

Mõni Eesti peavoolu meedia väljaanne on tembeldanud Carlsoni paremäärmuslikuks vandenõuteoristiks ja väitnud, et ta vallandati seetõttu, et Fox News kaotas kohtus hagi Dominion valimismasinate kompanii vastu, sest mõned Fox telekanali ajakirjanikud olid väitnud, et Trump kaotas valimised Dominiooni masinate valede tulemuste andmise tõttu.