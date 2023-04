JUHTKIRI ⟩ Tänitamine rahvuslikku ühtsust ei tugevda

Venemaa on üritanud Eestit oma mõjusfääri tõmmata nii raha kui ähvardustega kõik see kolmkümmend aastat, mis oleme taas olnud sõltumatud. Kuigi vene emakeelega rahvastikus on suurvene ideoloogial olnud kardetust laiem kandepind ja pikaajalisem mõju, tundub, et sellel õnneks ei ole otsest ohtu eskaleeruda leppimatuks etniliseks vastasseisuks.

Samas on Eestis kindlasti inimesi, kes otsivad võimalusi, kuidas ühiskonda nõrgendada ja tekitada lõhesid nii rahvuslikul, sotsiaalsel kui ka regionaalsel pinnal. See, kui edukaks nad oma sõnumite levitamisel osutuvad, ei sõltu niivõrd nende karismast kui sellest, kui suur on rahulolematus Eesti riigiga ja valitsuse tegevuse suhtes. On raske lüüa kiilu sinna, kus mõra ees ei oleks.

Demokraatia tervise jaoks pole tähtis, kui üliväga rahul on valitsuse poliitikaga need inimesed, kelle valitud erakonnad pääsesid võimule, vaid see, kui rahulolematud on need, kes kaotasid. Kui valitsused muretsevad üksnes ja aastakümneid vaid oma valijabaasi pärast ja eiravad seda osa ühiskonnast, kes nagunii neile häält ei anna, siis varem või hiljem läheb asi käest ära.