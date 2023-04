11.04.23, Tallinn Kaitsjad taotlesid täna Harju maakohtus otsast peale alanud Tallinna Sadama kriminaalasja kohtuniku Kristina Väliste ja rahvakohtuniku Vladimir Simagini taandamist kohtuasja arutamiselt, kuna nemad on esitatud tõendeid juba näinud. Foto Taavi Sepp, Postimees FOTO: Taavi Sepp

Tallinna Sadama suurt korruptsiooniprotsessi tuli protseduurilistel põhjustel otsast alustada. Venimine riivab ühiskonna õiglustunnet. Samal ajal valitseb õigusselgusetus toimingupiirangu kohaldumise suhtes ning sellega hammasrataste vahele jäänud inimesed on kogenud pikaajalisi vintsutusi. MILLISEID SEADUSEMUUDATUSI ON VAJA, ET ÕIGUST ROHKEM ÕIGLUSE SUUNAS KALLUTADA?