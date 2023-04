Teemal majanduskasvu ülemvõim keskkondliku jätkusuutlikkuse üle on koostatud terve hulk analüüse, mille järeldus on, et jätkates samas taktis kasvamist ning planeedi ressursside kasutamist, saabub varem või hiljem mingisuguses vormis inimühiskonna kollaps. Ehk siis traditsiooniliseks majanduskasvuks on jätkuvalt vaja taastumatuid maavarasid ja süsiniku paiskamist atmosfääri, mis on otsene oht planeedi ökosüsteemi senisel kujul säilimisele.