Eesti-vastane mõjutustegevus toimub muu hulgas meediaruumis, küll aga on vaenuliku propaganda piiramise ajal tähtsustunud sotsiaalmeedia olulisus just tegutsemise väljana. Nende nõrga pehme jõu kõrval on rohkem esil hirmutamine ja pingete külvamine lõhestuspoliitika vahenditega.