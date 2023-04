Mart Laar ⟩ Eelarve tuleb korda saada, kuid mitte maksudega lajatades

Ajaleht Postimees küsis, et mida ma korduvalt eelarve tasakaalu viimiseks karme kärpeid teostanud peaministrina arvan uue valitsuse kavast eelarve tasakaalu poole liikuda. Lühidalt vastates pean seatud eesmärkide saavutamist möödapääsmatult vajalikuks. Valitsuse välja öeldud viisil võib see paraku saavutamata jääda.

On ka võimalik, et peaminister valetab oma praeguste kavade kohta samal kombel, nagu ta enne valimisi käskis oma huultelt lugeda, et maksud ei tõuse. Praegu tundub paraku, et nüüd on Kallasel tõsi taga ning maksupilved hakkavad meie pea kohale kogunema.