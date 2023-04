Küsimus on selles, millises mõjuväljas me viibime, millel laseme oma teadvust mõjutada ja lõpuks, millist ajalugu me tunnistame – nii alustasid oma üleskutset «Õu puhtaks!» Indrek Hirv, Toomas Liiv, Ülo Mattheus, Linnart Mäll, Olev Remsu ja Aleksander Suuman ajalehes Sirp 15. novembril 1991, meenutab Katrin Laur.