Marko Mõttus ⟩ Eesti väheväärtuslikud lapsed

Lasterikka pere toetuse puhul kõlab sageli väide, et esimene ja teine laps oleks justkui vähem väärtuslikud. Ometi on suurema tähelepanuta jäänud lapsed, kes ei kasva ühes peres, kuid kelle mõlemal vanemal on kohustus neid lapsi üleval pidada. Märgin, et suurema tähelepanuta seetõttu, et mitte ükski ametkond, lapsi esindav huvigrupp ega ka inimene ei ole avalikult välja öelnud, et lapsel, kellel on lasterikas vanem, kuid kes ei ela temaga koos, peab olema samaväärne õigus saada riigilt lasterikka pere toetust. Lasterikkal vanemal, kellel on kohustus lapsi üleval pidada, ei pruugi olla piisavalt sissetulekut või vahendeid, et kolmele või enamale lapsele piisaval määral ülalpidamist anda.