MAARJA PILD ⟩ Keres vs Kallas kohtuasja erakordne lahendus kuulutab hiigelhüvitiste tulekut

Harju Maakohus on teinud erakordse - küll veel jõustumata - otsuse, milles advokaadi poolt Kuku raadios tehtud avalduse eest on peaministrile välja mõistetud 15 000 eurot. Ebatavaline on nii see, et just kõrgendatud talumiskohustusega tipp-poliitikule selline suur hüvitis välja mõistetakse kui ka asjaolu, et kohtu all on advokaat.