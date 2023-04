Voldemar Tomusk ⟩ Püüdlus bioloogiline sugu tühistada ei jää alla Pol Poti programmile

Kusagil kaugel ühel keskmise suurusega saarel Põhja-Atlandi ookeanis elab Richard Dawkins. See mees on võitlev ateist, nii nagu meilgi neid omal ajal tihti ette tuli ja nüüdki leidub. Nägin teda kord kõnelemas jumalasalgamise teemal. Kummaline oli aga see, et kogu tema olemus väljendas lausa sõnulseletamatut hirmu. See mees, kes on kahtlemata kognitiivselt väga võimekas ja kes teab ja tunneb mitutki maailma tasemel teadlast, kes tema ateistliku propagandaga ei nõustu, on leidnud end traagilises olukorras. Aga järsku ongi kõik see, mida Naatsareti Jeesus kõneles, tõsi? Ainult et tema ise ei suuda seda uskuda. Ning ainus võimalus, mille ta näeb enesele avatud olevat, on leida võimalikult suur hulk lihtsameelseid ning need endaga kaasa võtta. Sest ega Jumal saa ometi nii kaugele minna, et laseb kõigil hukka minna.