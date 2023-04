Poliitilisel tasandil saame Venemaa ohtu veelgi maandada karmistades kontrolli erakondade rahastamise üle. Eelmise koalitsiooniga see kahjuks ei õnnestunud, kuid sellel koalitsioonil on selge plaan, kuidas kasvatada läbipaistvust meie erakondade rahastamise osas ja välistada sellega meie suhtes vaenulikult meelestatud riikidest pärit raha jõudmine parteikassadesse ja meie poliitikute kampaaniatesse. Seda tasub silmas pidada nii juba tegutsevate aga ka uute ja tekkivate poliitiliste liikumiste suhtes – Aivo Petersoni juhitud Koos/Vmeste liikumine on siinkohal sobilik näide.