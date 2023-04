Mait Palts ⟩ Hea valitsus, luba ettevõtjatel oma töötajate eest hoolitseda!

Selge see, et maksutõusud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ei tugevda, aga on üks muudatus, mis oli nii Reformierakonna, Eesti 200 kui ka sotsiaaldemokraatide valimislubadustes sees ja mis aitaks parandada suure hulga inimeste tervist ning kokku hoida palju raha: soodustada tööandjate võimalusi oma töötajate tervise eest ise ja oma raha eest paremini hoolitseda.