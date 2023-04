Olev Remsu ⟩ Lääs on teel oma hegemoonia raugemise poole

Mis juhtub? Kas on ainult soovunelm oodata Vene impeeriumi kadumist? Hoiavad seda ju koos kolm alust: jätkuvalt kasvavad tulud toorainemüügist, sisejõustruktuuride efektiivsus ning vägev propaganda. Sõja kaotuse korral peaksid kaks viimast ära nõrgenema, riik oluliselt muutuma, idabloki juhtpunkt kandub lõplikult Pekingisse. See oleks juhtunud nii või teisiti, kuid siis saab see tempot juurde. Sõja lõppemisel Venemaa jaoks enam-vähem viisaka tulemusega seesama protsess ainult aeglustub, ent ei katke. Venemaal on imperialistlik mõttelaad valitsenud üle 700 aasta, kuid nüüd murdub.