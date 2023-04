Naeruvääristada ja kiruda saab ju kõiki makse. Auto- ja varamaks on kadedusmaksud. Pärandimaks on surmamaks. Tulumaks innustab vähem tööd tegema. Tööjõumaksud laiemalt ajavad kõrgeks palgakulu ja vähendavad niimoodi hõivet. Käibemaks pidurdab tarbimist, ja kui see on erisusteta, nagu meil, siis nöörib vaesemaid.