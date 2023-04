JUHTKIRI ⟩ Kriisidirigendil on kärss kärnas ja vähe raha

Venemaa agressioonisõda Ukrainas on ohud kõigile nähtavaks muutnud ja nüüd on elanikkonnakaitse probleemidest rohkelt räägitud-kirjutatud. Küsimus pole selles, kas on aeg jalad kõhu alt välja võtta, vaid selles, millised mõtestatud sammud tuleb astuda.