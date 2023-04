TAAVI VESKIMÄGI ⟩ Oli see vast sõit!

Mul on olnud privileeg töötada 14 aastat Eleringis, mille tegevuse tähendus ühiskonnas on niivõrd selge – hoida Eesti kodudes tuled põlemas ja toad soojad. Oleme selle ülesandega saanud hästi hakkama, Eleringi elektri ja gaasivõrgu töökindlus on olnud suurepärane. Kuid selleks, et püsida vaimselt vormis, tuleb esitada endale uusi väljakutseid ja mitte karta muutusi. Olen seda pidanud alati oluliseks, seda nii Rahandusministeeriumist Res Publica erakonda moodustama asudes kui riigikogust lahkudes, kui asusin vedama põhivõrgu eraldamist Eesti Energiast.

Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Hea meel on öelda, et kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri- ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem, sünkroniseerimise projekt, kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda. Olen alati proovinud selliselt juhtida, et meeskond oleks võimeline ilma minuta edasi minema. Ja nüüd saavad head kolleegid seda teha. Kalle Kilk juhatuse esimehena ja Erkki Sapp juhatuse uue liikmena on parim kompetents, mis selles valdkonnas Eestis on.