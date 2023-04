Leho Paldre ⟩ Abielu kaubamärgi kaaperdamine muudab tegelikkust

Sõna «abielu» on kõrge mainega

Miks samasooliste suhete seadustajad ikkagi soovivad kasutada just nimelt mõistet «abielu»? Miks ei lepita sellega, et kasutada sõna «seltsing», mille kohta on Eesti seadused täiesti olemas? Aga just sellepärast, et sõnadel siiski on oma tähendus. Ja sõnadel on ka prestiiž. Sõna «seltsing» on lihtsalt lahja mainega.