SIRET KOTKA ⟩ 3000 surma aastas on tingitud kahest lihtsast ja välditavast tegurist

Kindlasti ei ole kellelgi märkamata jäänud, et Haigekassa asemel tegutseb meil alates aprillist ametlikult Tervisekassa. Nimemuutusel oli jumet – taheti ju rõhuda seda, et oluline on inimeste tervise hoidmine ja taastamine, mitte ainult raviarvete tasumine.