Autostumine ja valglinnastumine üldiselt on üks nurjatutest probleemidest, mida on neetult keeruline lahendada. Kui autod said masskaubaks, siis arvati Ameerikas, hiljem ka Euroopas ja mujal, et ehitame teed laiemaks ja las inimesed liigutavad end ise.

See oli väga halb mõte! Esiteks on see kallis. Siis ajas see liikluse umbe – mida rohkem teid, seda rohkem autosid. Betoonikänkrad rikkusid ära linnakeskkonna, tõrjudes veelgi enam inimesi suburbiasse. Nii on lääne metropolide tagamaa inimeste arv kasvanud keskuslinnast tublisti suuremaks ja ummikud on pidevad.