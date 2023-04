Putinil on probleemid. Ja ma ei pea silmas vaimse või füüsilise tervise osas, selle hindamiseks puudub mul igasugune pädevus ja võimekus. Kuid probleemideks on eri tasandite legitiimsus. Siinkohal eristan kahte aspekti – üks on võimule saamise protseduuriline legitiimsus, teine aga võimulesaanu tunnustamine teiste poolt, kirjutab politoloog Karmo Tüür.