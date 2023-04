Juhtkiri ⟩ Hiina Prantsuse suursaadiku avaldust Baltimaade ebapiisavast staatusest tuleb võtta tähelepanelikult

Loogiliselt võttes tekib küsimus, et kui Hiinal on Eestiga diplomaatilised suhted, kuidas saab siis seda riiki pidada illegitiimseks. Mida teeb siin Hiina RV suursaatkond, kui Eestit ei tohiks olemas olla? Pekingi avaldus Eesti ja teiste Baltimaade õigusest olemas olla silub seda probleemi, ent mööda ei saa vaadata laiemast küsimusest.

Laiem teema on asjaolu, et nii Hiina kui ka Venemaa on rääkinud vajadusest ümber teha rahvusvaheline kord. Üks ettekäändeid Venemaa kallaletungiks Ukrainale oli Moskva veendumus, nagu ei tohiks ukrainlased eraldi rahvuse ja riigina olemas olla. Sestap tuleb Lu Shaye avaldust vaadata väga tähelepanelikult – Hiina võib testida rahvusvahelise üldsuse reaktsiooni Taiwanile Baltimaade näitel. Ametlik Peking on öelnud, et Taiwan ei tohi iseseisva riigina eksisteerida ja sel pole kohta rahvusvahelises riikide süsteemis.