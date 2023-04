MEELIS OIDSALU ⟩ Pentagoni saladokumentide lekked võivad USA-le koguni kasuks tulla

Et dokumente oli sadu, tilgub nendes olev info veel ilmselt mõnda aega meediasse ning seega on veel vara öelda midagi lõplikku lekete kahju või kasu kohta. Viimati Wall Street Journalis ja muudes väärikates väljaannetes avaldatud lekkeuudiseid ei tahakski tiražeerida, sest mõne dokumendiga on Ukraina väitel manipuleeritud. Nii on Ukrainal praegu igal juhul mõistlik väita, et eesmärk oli suurendada vastase segadust. Aga praegu teada oleva info põhjal võisid Vene tsensorid ka nendest lekkinud dokumentidest üle käia.