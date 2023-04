Hellar Lill: tanki T-72 rändnäitus täitis oma eesmärgid

Kui selle aasta veebruaris alustasite Tallinna Vabaduse väljakult T-72 tankituuri, siis milliseid eesmärke seadsite ja kas need täitusid?

Selle näituse eesmärk oli eelkõige näidata, kuidas püütakse hävitada Ukraina rahvast, kultuuri ja riiki. See on valus näide Vene agressori sõjapidamisest ja mentaliteedist 21. sajandil. Teiseks tahtsime edasi anda, et ka endast märkimisväärselt võimsamale tuleb vastu hakata. Kolmandaks, et venelaste tanke on võimalik hävitada – seejuures ka Eestist kingitud relvadega.

Tank äratas laialdast tähelepanu, ärgitas mõtlema sõja ja selle tähenduse üle inimeste jaoks. Need eesmärgid said täidetud. Inimeste huvi näituse vastu on kõigis peatuskohtades olnud suur ja hea uudis on see, et ühelgi soovijal ei jää tank nägemata, sest nüüd on see osa sõjamuuseumi püsiekspositsioonist Viimsis rasketehnika angaaris, mille avasime külastajatele 23. aprillil.

Kuidas põhjendasid need omavalitsused, kes tanki näitamist ei soovinud, oma keeldumist?

Narva linnapea Katri Raik ütles, et «Narva mõtestab alles ühe tanki teisaldamist ja soovib praegu tankivabalt oma eluga edasi minna». Võru [tollane] linnapea Anti Allas tsiteeris Ernest Hemingwayd. Mõnes omavalitsuses ei saavutatud konsensust.

Mitmetest kohtadest on meie poole pöördunud ka kohalikud elanikud ja väljendanud oma nördimust omavalitsuse otsuse üle tanki nende kanti mitte lubada ning kinnitanud, et tulevad seda hiljem vaatama sõjamuuseumisse. Eriti suur huvi on kaitseliitlaste seas. Ja kolm omavalitsust soovisid ise, et tank sinna jõuaks. Nii see ka läks. Need olid Antsla, Valga ja Hiiumaa.

Kui T-72 teie angaari jõuab, kas siis tuleb selle konserveerimiseks midagi ette võtta või piisab kuivas kohas hoidmisest? Peate veel midagi maha kruvima?