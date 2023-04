Raivo Vare ⟩ Ukraina teraviljaekspordi vaevad

Ukraina teraviljaekspordi ümber lahvatanud pinged pole tekkinud üleöö. Tuletagem meelde, et EL, ilmutades solidaarsust Vene agressiooni ohvriks langenud Ukrainaga ja soovides leevendada tolle sõjas olemisega seoses tekkivaid majandusraskusi, laiendas ukrainlastele aastaks vabakaubanduslikku juurdepääsu oma turule.

Selle alla läks ka Ukraina kui suure ja traditsiooniliselt omal ajal lausa Euroopa leivakorviks kutsutud riigi põllumajandustoodang. Lisaks enne sõda viiendaks nisueksportijaks olemisele on Ukraina veelgi kõrgemal positsioonil maisi ja eriti päevalilleõli ja -seemnete eksporditurgudel. Lisaks veel jahu, kanaliha ja -munad, mesi ja paljud muud agrotooted ning ka loomasöödad ja väetisedki. Seejuures on Ukraina põllutoodang vägagi konkurentsivõimelise hinna-kvaliteedi suhtega, olles vaatamata kõigele oluliselt odavam ELi põllumeeste omast. See aga osutus probleemiks!